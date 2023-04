Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das wichtigste Thema, um das es am Donnerstagabend (19.30 Uhr, Pfarrheim) in der Sitzung des Wiesbacher Ortsgemeinderats geht, ist der Ausbau der Schulstraße. Die Vorplanung wird Bürgermeister Klaus Buchmann zufolge in mehreren Varianten vorgestellt.

Sollten die Pläne angenommen werden, was Buchmann hofft, könnten Mitte Oktober die Zuschüsse beantragt werden. Weiter müsste eine Ausbausatzung beschlossen werden, in der festgeschrieben