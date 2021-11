Der Ausbau der Schulstraße in Wiesbach rückt wieder ein Stück näher, in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend haben die Ratsmitglieder den Auftrag für den ersten Bauabschnitt vergeben.

Wie Ortsbürgermeister Klaus Buchmann seine Ratsmitglieder informierte, haben insgesamt zehn Firmen ein Angebot für den Ausbau der Schulstraße bei der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land abgegeben. Zwei davon konnten wegen Formfehlern nicht berücksichtigt werden. Die anderen acht habe die Verwaltung bewertet. Das günstigste Angebot kam von der Zweibrücker Firma Wolf & Sofsky in Höhe von 589.000 Euro. Davon fallen Buchmann zufolge 344.000 Euro auf die Gemeinde. Und er fügte hinzu: In der Planung des Kröppener Ingenieursbüros Durawa sei der Gemeindeanteil an den Ausbaukosten auf rund 350.000 Euro geschätzt worden.

Ratsmitglied Werner Wagner zeigte sich darüber positiv überrascht: „In Zeiten steigender Preise ist es gut, dass das Angebot niedriger ausgefallen ist.“ Und Buchmann fügte hinzu: „Der nächste Anbieter ist bereits um 80.000 Euro teurer.“ Einstimmig vergaben die Ratsmitglieder den Auftrag an die Zweibrücker Firma Wolf & Sofsky.