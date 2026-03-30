Die Ortsdurchfahrt von Lambsborn soll nach Verzögerungen 2028 ausgebaut werden. Das hat Folgen für den geplanten Begegnungsplatz.

Es sind eigentlich gute Nachrichten, die Markus Schwarz, Ortsbürgermeister von Lambsborn, beim Begegnungsfest im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) ankündigt. Der Ausbau der Ortsdurchfahrt, die arg in die Jahre gekommen ist und in der sich im März 2024 sogar schon mal ein Loch auftat, stehe in zwei Jahren an. Statt Applaus gab es jedoch entgeistertes bis zynisches Gelächter aus dem Publikum.

Zuvor habe er, so erklärt Schwarz der RHEINPFALZ, bei einem Termin mit Landrat Ralf Leßmeister und dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) erfahren, dass die ersten Gelder für den Ausbau der Hauptstraße in den Haushalt 2027 eingestellt worden seien. Der soll dann 2028 umgesetzt werden. „Das war die Mitteilung, die ich mitgenommen und dementsprechend durch das Raunen im DGH hindurch weitergegeben habe“, erzählt Schwarz, der allerdings selbst verlegen lachen muss. Weil er der Terminangabe nicht vertraut? Oder weil die Lambsborner sich erneut gedulden müssen? „Im DGH war das sicher eine Mischung aus beidem.“

Ausbau lässt seit Jahren auf sich warten

Ursprünglich war der Ausbau der Straße schon für 2021 und 2022 vorgesehen: „Da war ich noch lange nicht Bürgermeister und seitdem zieht sich das ewig hin.“ Zuerst mussten sich die Lambsborner damit abfinden, dass der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Gerhardsbrunn vorangestellt wurde. „Dann wurde vorgeschoben, dass der LBM nicht die Kapazität habe, die Ausbauten gleichzeitig zu machen“, sagt Schwarz.

Und wie wirkt sich der nun für 2028 vorgesehene Ausbau auf die Umsetzung der Dorferneuerung am Begegnungsplatz aus? Der Platz soll an die neue barrierefreie Bushaltestelle angeschlossen werden, die aber erst mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt angegangen wird. „Wir werden den Bau des Begegnungsplatzes gleichzeitig vorantreiben. Es gibt hier Bestandteile, die teilweise miteinander umgesetzt werden müssen.“ Alle Maßnahmen, die Schwarz vom Ausbauprogramm trennen könne, versuche er zu trennen, „damit ich am Begegnungsplatz eventuell schon vorher was machen kann“.