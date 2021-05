Der Ortseingang von Höheischweiler, aus Richtung Pirmasens kommend, könnte schöner sein. Ein Bauherr will auf der Fläche, die er gekauft hat, ein Doppelhaus und eine Stahlhalle bauen. Das wäre besser als der jetzige Anblick, ist sich der Gemeinderat einig. Allerdings ist das Bauvorhaben mit einigen Hürden verbunden.

Aktuell liegt eine Bauvoranfrage des designierten Bauherrn vor, damit dieser erfährt, ob er eine realistische Chance hat, sein Vorhaben zu verwirklichen. Wozu die Stahlhalle genutzt werden soll, blieb darin offen und sorgte im Gemeinderat für manches Fragezeichen. An die Halle soll sich ein Doppelhaus mit Garage anschließen.

Zu klären ist, ob die Stahlhalle – ein kleineres Gewerbe sei in dem Bereich wohl zulässig, sagte Bürgermeisterin Ricarda Holub – überhaupt gebaut werden darf. Das Gelände liegt noch vor der Ortsgrenze, befindet sich also im Außenbereich. Sollten übergeordnete Behörden Zustimmung zum Bau signalisieren, wenn aus dem Außen- ein Innenbereich wird, will der Rat diese Veränderung beschließen. Vorausgesetzt, der Bauherr übernimmt die Kosten für das Verfahren.

Holub: Verkäufer kannte Ausbaupläne

Ein zweites Problem ist der geplante Ausbau der Hauptstraße in Höheischweiler. Die Pläne sind fertig, „und die kannte der Eigentümer des Grundstücks, der verkauft hat, auch genau“, sagte Holub. Danach soll in diesem Bereich eine zwölf Meter lange Bushaltestelle gebaut werden. Mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) wurde bereits gesprochen: Die Haltestelle könnte auf acht Meter verkürzt werden. Das hätte dennoch Auswirkungen auf das Grundstück, für das die Pläne für den Straßenbau nur eine Zufahrt vorsehen. Nun sollen es zwei Ausfahrten werden: Weil in diesem Bereich auch eine Querungshilfe gebaut wird, die das Überqueren der Hauptstraße erleichtert, wäre es nicht möglich, von der zweiten Zufahrt aus nach links, Richtung Pirmasens, zu fahren – da wäre die Querungshilfe im Weg. Wer dort rausfährt, muss zunächst rechts herum und im Ort die Richtung wechseln. Wenn Bauherr und LBM mit dieser Lösung leben können, spricht aus Sicht des Rates nichts gegen das Bauvorhaben.

Ganzen Ort auf Bomben prüfen

Höheischweiler saniert seit geraumer Zeit kontinuierlich seine Straßen. Zuletzt musste vor jeder Maßnahme geprüft werden, ob Kampfmittel aus dem Krieg im Boden liegen könnten. Für die Römerstraße, die jetzt ausgebaut werden soll, hätte das rund 1600 Euro gekostet. Holub hatte fragen lassen, was es kostet, gleich den gesamten Ort zu überprüfen, da in den nächsten Jahren weitere Straßen ausgebaut werden sollen. Da die Auswertung des ganzen Ortes mit knapp 3000 Euro nicht wesentlich teurer ist, entschied sich der Rat für diese Lösung. Damit ist die Grundlage für alle weiteren Straßenausbauten bereits gegeben.

Saniert wird die Brunnenleitung am unteren Ende der Steilgasse. Weil der Wassereinlauf defekt ist, bildet sich dort im Winter immer wieder gefährliches Glatteis. Dies soll künftig verhindert werden. Knapp 2000 Euro kostet die Schadensbeseitigung, die die Firma Stephan aus Höheischweiler übernimmt.

Mehrzweckhalle: Planung vergeben

Die Generalsanierung der Mehrzweckhalle, die mit Mitteln aus dem Investitionsstock des Landes gefördert wird, geht in die konkrete Phase. Der Rat beauftragte das Planungsteam Südwest aus Dahn, das unter anderem die Grundschule, die Spielscheune und aktuell das Dorfgemeinschaftshaus Thaleischweiler-Fröschen entwarf. Die Planung der Halle mit technischer Ausrüstung und Freifläche vor dem Haus kostet knapp 54.000 Euro.

Bedingt durch die Corona-Pandemie wird es keine Vereinsringsitzung geben, teilte die Bürgermeisterin mit. Die Vereine sollen ihre Termine melden, dann wird die Ortsführung einen Kalender erstellen und zuvor mögliche Überschneidungen abklären.