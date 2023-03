Der Ausbau der Hauptstraße in Höheischweiler wird im dritten Quartal beginnen. Der Gemeinderat hat der finalen Ausbauplanung zugestimmt, letzte Anregungen sollen noch an den Landesbetrieb Mobilität weitergeleitet werden.

Ausgebaut wird in mehreren Abschnitten. Gestartet wird am Ortseingang von Nünschweiler kommend bis zur Einmündung „Am Lambacher Berg“. Wie die jeweiligen Umleitungen im Ort aussehen werden, wenn abschnittsweise gearbeitet wird – ohne Vollsperrung ist der Ausbau nicht zu bewerkstelligen – werde im Rat jeweils besprochen, erklärte Bürgermeisterin Ricarda Holub.

Der Start des Hauptstraßenausbaus, auf den die Gemeinde seit mehr als einem Jahrzehnt hinarbeitet und nie locker gelassen hat, hat Auswirkungen auf die wiederkehrenden Beiträge. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt fallen bereits in deren Berechnung rein. Den Straßenausbau zahlt das Land, weil es sich um eine Landesstraße (L471) handelt. Zuvor war es eine Bundesstraße gewesen, die alte B10. Für den Ausbau der Gehwege und der Straßenbeleuchtung zahlt die Gemeinde. Die Gesamtkosten des Gemeindeanteils bei dem Großprojekt sind mit 1,6 Millionen Euro veranschlagt. Damit tragen die Höheischweilerer Bürger über die wiederkehrenden Beiträge einen Teil der Ausbaukosten direkt mit. 620.000 Euro werden für den ersten Bauabschnitt veranschlagt, die zusammen mit 5000 Euro Restkosten für die bereits erfolgten Baumaßnahmen in der Römer-, Blumen- und Waldstraße in diesem Jahr an Ausbaukosten anfallen.

56 Cent pro beitragspflichtigem Quadratmeter

Der Gemeindeanteil liegt bei 33 Prozent (206.000 Euro). Das heißt: Auf die beitragspflichtigen Grundstückseigentümer wird eine Summe von 418.700 Euro umgelegt. Abgezogen wird noch das Guthaben, das im Jahr 2022 nicht ausgegeben wurde. Pro beitragspflichtigem Quadratmeter zahlen die Höheischweilerer Bürger in diesem Jahr also 56 Cent für den Straßenausbau. Erhoben werden die Ausbaubeiträge in vier Raten: im April, Juni, September und November.