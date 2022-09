Über großzügige Spenden können sich fünf Kindertagesstätten und drei gemeinnützige Institutionen freuen: Die Zahnärzte Hauenstein – das sind Raphaela Schwehm, Josef und Jonathan Reichert – haben das Zahngold, das Patienten in den vergangenen Jahren für wohltätige Zwecke zur Verfügung gestellt hatten, gesammelt und beim Verkauf 20.400 Euro erlöst. Wegen des derzeit hohen Goldpreises fiel der Erlös heuer besonders üppig aus, was nun den Fördervereinen der Kitas Queichpiraten und St. Hedwig in Hauenstein, St. Anna in Lug, Villa Sonnenschein in Wilgartswiesen und der Nardini-Kita in Schwanheim zugutekommt: Die Zahnärzte überreichten jedem Förderverein eine Spende von 3.580 Euro. Ein Tausender ging an die Johann-Naab-Stiftung zur Unterstützung ihrer Seniorenarbeit. Außerdem bekamen die Aktion Afrika und der Freundeskreis Chile je 750 Euro.