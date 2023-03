Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pascal Wagner hat sich den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Das zuletzt leerstehende Hasenheim in der Hettersbach, idyllisch am Waldrand und unmittelbar am Rodalber Felsenwanderweg gelegen, hat er übernommen und es umgebaut zur Gaststätte „Zur alten Burg“.

Der 36-jährige Pascal Wagner hat das frühere Vereinsheim gründlich umbauen lassen. Das Gebäude hat unter anderem einen neuen Boden und einen neuen Anstrich bekommen, Wand-Durchbrüche