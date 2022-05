Wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilte das Amtsgericht Pirmasens einen 29-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Als Auflage muss er 300 Arbeitsstunden erbringen. Der Mann hatte seinen Mitbewohner im Streit verletzt.

„Wir haben uns gegenseitig Bruder genannt“, verdeutlichte der 29-jährige Angeklagte vor dem Amtsgericht Pirmasens seine Enttäuschung und Wut über das Verhalten seines Kontrahenten, mit dem er sich eine Unterkunft im Landkreis teilte. Der Mitbewohner habe seinen Namen benutzt, um hinter seinem Rücken Waren zu bestellen. Am 5. Dezember 2020 geriet der Angeklagte deshalb mit seinem Mitbewohner in Streit. Dabei ging ein Keramikteller zu Bruch. Mit einer acht mal drei Zentimeter großen Scherbe des Tellers verletzte der 29-Jährige seinen Kontrahenten seitlich am Hals und trat ihm in den Rücken. Die drei Zentimeter lange Schnittwunde musste im Krankenhaus versorgt werden.

Eine Rechtsmedizinerin der Universitätsklinik Homburg erläuterte vor Gericht, es habe sich um eine oberflächliche Verletzung gehandelt, die keine erhebliche Blutung verursacht habe. Aber an dieser Körperstelle verlaufen zwei lebenswichtige Gefäße. Wenn eine davon getroffen worden wäre, hätte es für das Opfer lebensgefährlich sein können. Zum Glück sei die Wunde aber nicht so tief gewesen, so dass nur der Kopfwende-Muskel etwas verletzt worden sei.

Angeklagter zeigt Reue

„Es war nicht richtig, was ich getan habe“, es tue ihm fürchterlich leid, zeigte sich der 29-Jährige reumütig. Dieses Eingeständnis wertete das Gericht erheblich strafmildernd. Auch dass es eine spontane Tat auf Grund von Emotionen und keine lang geplante Tat und der Mann nicht vorbestraft war, ließ das Gericht die Strafe im unteren Bereich ansiedeln, wie die Richterin betonte. Am Ende stand eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Als Auflage muss er 300 Arbeitsstunden erbringen.

Der Staatsanwalt hatte eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten und 400 Arbeitsstunden gefordert. Der Verteidiger hatte auf eine Bewährungsstrafe von sechs bis acht Monaten und eine Arbeitsauflage von vier Monaten plädiert. Er wies darauf hin, dass sein Mandant nicht aus niederen Beweggründen gehandelt hatte, sondern aus unheimlicher Wut. Er sei durch das Opfer betrogen worden. Das Urteil ist rechtskräftig.