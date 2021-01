Bank und Bäckerei in einem Geschäft: An diesem Modell arbeiten die Sparkasse Südwestpfalz und die VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau mit der Bäckerei Busch & Naab aus Bundenthal. Die schlechte Nachricht dabei: Die bisherige Geschäftsstelle der VR-Bank SÜW-Wasgau wird zugemacht, es wird dort dann nur noch Selbstbedienung am Geldautomaten angeboten.

Die Sparkasse Südwestpfalz und die VR-Bank SÜW-Wasgau, seit Jahren in Fischbach vertreten, prüften derzeit, wie eine gebündelte Präsenz vor Ort zukünftig aussehen könne, teilten beide Banken gestern mit. Im Gespräch sei eine Umgestaltung der VR-Bank-Räume. Dort soll neben einer gemeinsamen SB-Geschäftsstelle mit Geldein- und -auszahlungsautomat noch eine Filiale der Bäckerei Busch & Naab einziehen.

Die bisherige Geschäftsstelle wird in eine SB-Geschäftsstelle umgewandelt. Dies soll im vierten Quartal dieses Jahres umgesetzt werden, wie die Bank auf Nachfrage mitteilte. Beratungen seien bis dahin noch vor Ort möglich. In dieser Filiale arbeiten derzeit ein Berater sowie eine Servicekraft. Die Mitarbeiter werden laut Geldinstitut nach der Umwandlung in der Geschäftsstelle in Bundenthal eingesetzt.

Der Einzug der Bäckerei Busch & Naab soll bis Mitte des Jahres verwirklicht werden. Dazu sind laut Bank allerdings noch Genehmigungen einzuholen. Der Betrieb der gemeinsamen SB-Geschäftsstelle zwischen VR-Bank und Sparkasse soll bis Ende des Jahres eingerichtet sein.

Versuchter Aufbruch ein Grund

Mit ausschlaggebend dafür war nach Angaben der VR-Bank SÜW-Wasgau ein Aufbruchversuch des Geldautomaten in der Fischbacher Filiale kurz vor Weihnachten; dabei sei der Automat so schwer beschädigt worden, dass er nicht mehr einsatzbereit war. Bis Ende Februar soll der Automat nun wieder nutzbar sein.

Die Sparkasse Südwestpfalz habe dann angeboten, dass Kunden der VR-Bank bis zur Wiederinbetriebnahme am Geldautomaten der örtlichen Sparkasse kostenlos Bargeld abheben können. Und da die Räume der Bank-Filiale sehr großzügig seien, wollten sie einen möglichst großen Mehrwert stiften, erklärte Bernd Lehmann, Vorstandsmitglied der VR-Bank SÜW-Wasgau. Daher führten sie nun Gespräche mit der Bäckerei Busch & Naab. Durch die Kooperation werde sichergestellt, dass beide Banken den Bürgern von Fischbach und dem Sauerbachtal langfristig zur Verfügung stünden, ergänzte Jürgen Keiper, Vorstandsmitglied der Sparkasse Südwestpfalz.