Klaus Weber, Bottenbachs Bürgermeister, bekommt fortan eine geringere Aufwandsentschädigung für sein Amt in der Gemeinde. Wer jedoch jetzt an böses Blut in Reihen des Kommunalpolitik-Gremiums denkt, liegt falsch.

Weil Weber seit Mai auch Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land ist, muss seine Aufwandsentschädigung für sein kommunales Amt seitens des Gesetzgebers gekürzt werden. Hintergrund ist der Gedanke, dass Weber während seiner Arbeit als Verbandsbürgermeister – für die er bezahlt wird – auch Sachen für seine Heimatgemeinde erledigen kann.

Dem Rat stand es in seiner Sitzung am Mittwochabend frei, Webers Entschädigung auf einen Wert zwischen 40 und 75 Prozent des ursprünglichen Bürgermeister-„Gehaltes“ zu verringern. Der Rat ist der Meinung, dass Weber auch trotz seiner neuen Position als Verbandsbürgermeister enorm viel für Bottenbach tut. Deswegen entschied das Gremium, dass Weber den höchstmöglichen Satz, also 75 Prozent seiner ursprünglichen Entschädigung, fortan erhält. Weber, der während der Diskussion den Raum verlassen hatte, sagte beim Zurückkehren witzelnd: „Ich hätte gedacht, ihr macht weniger“.

Aufträge vom Rat vergeben

Zudem vergab das Gremium mehrere Aufträge zum weiteren Ausbau des Grillhütten-Areals. Der geplante Zeltplatz soll nun realisiert werden, die nötigen Erdarbeiten hierfür erhielt die Firma Nafziger. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 4200 Euro. Ebenso soll der neue Freisitz mit Windschutzplanen und einer Dachrinne ausgestattet werden. Die Windschutzplanen werden bei Schutznetz 24 bestellt (1000 Euro), die Dachrinne bringt die Firma Buchholz an (2000 Euro).