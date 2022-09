Es ist soweit, nach dem hervorragenden Rücklauf der Befragung, quer über die Generationen, zur Dorfentwicklung findet am Mittwoch, 28.September, 18 Uhr im Sportheim die erste öffentliche Versammlung zur Dorfmoderation statt.

Dabei soll durch Beteiligung und Mithilfe der Bürger ein Zukunftskonzept für die Weiterentwicklung der Gemeinde erstellt werden, wie die Gemeindeführung informiert. Gemeinsam mit den Einwohnern sollen die Stärken der Gemeinde erarbeitet, Probleme besprochen und Lösungsansätze aufgezeigt werden. Man sei bemüht, so die Gemeindevertreter, möglichst alle sozialen Gruppierungen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Vereine und andere) im Ort anzusprechen und zur Entwicklung von Ideen und Vorschlägen zur Zukunft der Gemeinde anzuregen.

Alle Bürger sind aufgerufen, ihre Einschätzungen, Ideen und Wünsche für die Dorfentwicklung von Clausen einzubringen. Sie selbst kennen die Gemeinde am besten und könnten die Richtung mitbestimmen, wie sich Clausen in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll, wirbt die Gemeindeführung.

Bei der Auftaktverstaltung im FKC-Sportheim werde Julia Kaiser vom beauftragten Planungsbüro „stadtgespräch“ aus Kaiserslautern über die Dorferneuerung und deren weiteren Ablauf informieren. Noch ein Schwerpunkt liegt auf der Präsentation der Ergebnisse der gut genutzten Fragebogenaktion. „Kommen Sie und nutzen Sie die Chance sich aktiv an der Weiterentwicklung unserer Heimat zu beteiligen. Dorferneuerung lebt vom Mitmachen. Wir hoffen deshalb auf Ihre Unterstützung und freuen uns, den Dorferneuerungsprozess in Clausen aktiv mit Ihnen zu gestalten,“ schreibt die Gemeinde an ihre Bürger.