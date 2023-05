Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Werden zwei Windräder vor den Toren Vinningens auf Grundstücken der Gemeinde gebaut oder sucht sich das Unternehmen neue Partner? Weil noch eine Stellungnahme der Kreisverwaltung aussteht, hat der Rat eine Entscheidung vertagt.

Fährt man in Vinningen zum Dorf in Richtung Kreuzstraße raus, sieht man Windräder. Verlässt man es in Richtung Bottenbach, stehen da sogar noch mehr. Bald schon könnten dort weitere