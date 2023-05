Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Greensill-Pleite hat die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land böse getroffen, die dort angelegten zwei Millionen Euro sind erst mal weg. Seit Monaten wird über die Verantwortlichkeit gestritten. Dabei ist es ein klassischer Fall von dumm gelaufen. Das weiß die Opposition, pocht aber auf die Entschuldigung.

In Japan kennt man, so ist es in einem Reiseführer zu lesen, acht Arten, um Entschuldigung zu sagen. Die Opposition im Verbandsgemeinderat Pirmasens-Land fordert seit Bekanntwerden der Greensill-Affäre