Der aktuelle Wochenbericht des Landesunterschungsamtes offenbart: Die größten Corona-Ausbrüche gibt es nicht mehr in Altersheimen, sondern in Kindergärten und Schulen. Das belegen auch die Inzidenzen in den jüngsten Altersklassen in der Südwestpfalz. Die Politik hat entschieden, die Kitas und Schulen offen zu halten und der Durchseuchung Tür und Tor geöffnet.

Blenden wir zwei Jahre zurück. Es ist Montag, 16. März 2020. Das Land Rheinland-Pfalz hat die Schließung von Kindergärten und Schulen verfügt. Das damals