Der deutsch-französische Kindergarten in Liederschiedt ist ein Kleinod. So etwas gibt es in Rheinland-Pfalz nur einmal. Fünf Orte – zwei aus Deutschland, drei aus Frankreich – haben ihn gebaut. Die beiden deutschen Dörfer ächzen unter der finanziellen Belastung. Wie geht es weiter?

50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs öffnete der deutsch-französische Kindergarten in Liederschiedt. Fünf Jahrzehnte, nachdem sich Deutsche und Franzosen in Schützengräben