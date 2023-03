Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es mutet ja schon ein bisschen wie ein Schildbürgerstreich an. Da lässt die Kreisverwaltung an ihrem Büroturm noch schnell Brandschutzarbeiten für fast 680.000 Euro erledigen, obwohl das Gebäude in ein paar Jahren entkernt werden soll. Dann fliegt vermutlich auch das wieder raus, was bis zum Herbst noch eingebaut werden soll. Wenn Vorschriften das Handeln diktieren, zählen Argumente nicht.

679.000 Euro sollen Brandschutzmaßnahmen am Büroturm der Kreisverwaltung kosten. 400.000