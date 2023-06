150.000 Euro ihrer Schulden könnte die Gemeinde Trulben los werden, wenn sie am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ teilnimmt. Weil Trulben hohe Liquiditätskredite in Anspruch genommen hat, ist die Gemeinde teilnahmeberechtigt.

Das Programm richtet sich ausdrücklich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen. Sie befreit diese unmittelbar und effektiv von einem Teil ihrer Schuldenlast. Das Entschuldungsvolumen bezifferte Finanzsachbearbeiter Daniel Goedel von der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land am Mittwochabend im Ortsgemeinderat nach einer Probeberechnung vorläufig auf rund 150 000 Euro.

Das Programm PEK, das Goedel dem Rat vorstellte, hat ein Entschuldungsvolumen von drei Milliarden Euro. Trulben habe insbesondere durch die Renovierung sowie den Umbau der Trualbhalle zum Multifunktionalen Gemeinzentrum hohe Liquiditätskredite und gehöre zu den teilnahmeberechtigten Ortsgemeinden. Mit dem Programm verfolge das Land laut Goedel aber auch das Ziel, die Ortsgemeinden wieder zu ausgeglichenen Haushalten zu führen. Auf dem Weg dahin müsste gar mit weiteren Erhöhungen kommunaler Abgaben gerechnet werden.

Der Trulber Gemeinderat nahm die vorgestellten Informationen zum PEK-RP zur Kenntnis in der Hoffnung, dass sich die Verbindlichkeiten tatsächlich um 150.820 Euro verringern. Nach den Empfehlungen des Landes ist eine Beschlussfassung erst bei der Vorlage des Vertragsangebotes erforderlich. Mit diesem sei wahrscheinlich Anfang des kommenden Jahres zu rechnen, sagte Goedel im Gemeinderat.