Die Ortsgemeinde Trulben hat im Herbst 2020 ihr ehemaliges Schulhaus an den Verein Tang (The African Network of Germany) verkauft. Der Verein füllt es mit Leben. Junge Menschen kommen zu Freizeiten in die Südwestpfalz und lernen dabei Trulben und die Region kennen. Noch bis Freitag hält sich die Tang-Bundesvorsitzende Sylvie Nantcha mit einer Gruppe Jugendlicher hier auf.

Noch immer kann Tang nicht uneingeschränkt über sein Eigentum verfügen. Denn noch befindet sich der gemeindliche Bauhof auf dem Gelände. Er wird umziehen, wenn der Anbau an der Trualbhalle