Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Gemeindehaushalt in Weselberg wird in den nächsten Jahren bestimmt vom Neubau der Kindertagesstätte. 2,61 Millionen Euro wird der Bau kosten. Unterstützung gibt es vom Land und vom Kreis in Höhe von 550.000 Euro. Teurer als geplant wurde die vorübergehende Containerlösung als Ausweichquartier für die Kinder. Hier muss die Gemeinde 330.000 Euro ausgeben, damit die Kinder in der Bauphase weiterhin die Einrichtung besuchen können.

Bereits in der vergangenen Sitzung einigte sich der Gemeinderat darauf, den Fuhrpark der Gemeinde zu erweitern, damit das jetzige Fahrzeug entlastet werden kann. Ein Gemeindetraktor