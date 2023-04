Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Von drauß vom Walde komm ich her, bin bio und nachhaltiger“. Einen Zettel mit diesem etwas schiefen weihnachtlichen Reim könnte Arno Weißmann an seine Weihnachtsbäume hängen, die er in Steinalben heranwachsen lässt. Seit dem ersten Adventswochenende werden sie wieder verkauft und bringen nicht nur Kinderaugen zum Leuchten.

Die kleine Prinzessin strahlt. Nicole, zwei Jahre alt, US-Bürgerin und derzeit in Heltersberg wohnend, hat sich an diesem Samstag ihr Prinzessinnenkleid angezogen. Schließlich