Die Lemberger haben mitten in der Corona-Krise einen mutigen Gastronomen gefunden, der sich auf das Abenteuer der Wiedereröffnung der Burgschänke einlässt. Am Donnerstag genehmigte der Gemeinderat den Pachtvertrag mit dem noch unbekannten Pächter. Außerdem wurden die ersten beiden Erhöhungen der Baukosten für die Bergstraße gebilligt.

Wer der neue Pächter ist und was dieser in der Burgschänke plant, wollte Bürgermeister Martin Niebuhr am Rande der Ratssitzung noch nicht verraten. Der neue Pächter