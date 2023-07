Vinningen. „Das besondere Glück, die Eiserne Hochzeit feiern zu können, wird nur wenigen zuteil.“ Dies schrieb am 30. Juni 2023 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Eheleuten Walter Lelle und Rosel geborene Schuster. In der Rehbergstraße 14 blicken sie heute voller Dankbarkeit auf 65 Ehejahre zurück.

Beide Eheleute sind 87 Jahre alt. Lelle wurde in Ludwigswinkel geboren und lernte Zuschneider in einer Schuhfabrik. Rosel Lelle ist Vinningerin und schnupperte bei Blumen Lippert in Pirmasens in den Beruf einer Floristin. Kennengelernt haben sich beide 1956 auf der Kerwe in der damaligen Gastwirtschaft Schäfer in Vinningen. Den Ehebund schlossen sie in der katholischen Kirche St. Sebastian Vinningen, wo sie sich vor Pfarrer Wilhelm Leonhardt ihr Ja-Wort gaben.

1957 bauten sie ihr Haus in der Rehbergstraße und bezogen es ein Jahr später. Zwei Jahre später waren die werktäglichen Fahrten für Walter Lelle zur Arbeit in die Schuhfabrik nach Ludwigswinkel beendet. Er wechselte zu Salamander, zunächst nach Pirmasens, danach ins Werk Vinningen. Dort ging er als Lagerist mit 56 Jahren vorzeitig in Rente. Danach und bis heute wurde er jedoch nicht arbeitslos.

Seit 50 Jahren gibt es das Blumengeschäft

Grund ist, dass Rosel Lelle 1973 in einem Anbau des Hauses ihr Geschäft „Blumen Lelle“ eröffnete, das im März das 50. Geschäftsjubiläum feierte. Zunächst trat Tochter Heike 1996 in die Fußstapfen ihrer Mutter und übernahm das Geschäft, das auf der Hackmesserseite bestens bekannt ist. Deren Hochzeit mit Gerhard Babilon aus Eppenbrunn legte das „eiserne Jubelpaar“ einfach auf den Tag ihrer Eheschließung. So feiern heute die Tochter und der Schwiegersohn ihre „Bleihochzeit“ für 43 Ehejahre. Zudem ging aus der Lelle-Ehe Sohn Klaus hervor. Um sechs Enkel und sechs Urenkel hat sich die Familie mittlerweile vergrößert.

„Jubilar Walter“ ist laut Tochter Heike noch flott unterwegs und kümmert sich um die Grundstücke der beiden Wohnanwesen sowie des Blumengeschäftes mit angegliedertem Gewächshaus. Ein Rollator dient Rosel Lelle als Hilfsmittel. So ist es ihr weiterhin möglich, in das angebaute Blumengeschäft zu gehen, um ab und an zu schauen, was da läuft.

Die beiden Jubilare sind zufrieden und dankbar für die lange Ehezeit und freuen sich auf den heutigen Tag mit den Gratulanten, die sie im häuslichen Bereich empfangen. Sie sind auch froh, dass sie es im dritten Anlauf geschafft haben, mit ihrer „Eisernen“ nach Gold- und Diamanthochzeit noch einmal in die RHEINPFALZ zu kommen.