Gegenüber dem Haus Moosalb, am Bahnhof in Waldfischbach-Burgalben, steht das frühere Logopädie-Gebäude des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Das Haus gleicht aktuell einem großen Warenhaus. Am Samstag finden hier ein Kleiderflohmarkt, ein „Baby- und Kind-Basar“ sowie ein Ostermarkt statt. Der Erlös kommt Kindern im Ahrtal zugute. Nach dem Markttag wird ausgeräumt. Dann zieht die Verwaltung des Hauses Moosalb in das Gebäude.

„Es wird der nächste Schritt sein mit Blick auf unseren geplanten Neubau“, sagt Ulli Braun, der Geschäftsführer der GHG Pfalzblick im ASB, zu der das Haus Moosalb gehört. Wie berichtet soll das bisherige Haus, das ursprünglich als Hotel gebaut worden war, durch drei zweistöckige moderne Gebäude ersetzt werden. Sechs Wohngruppen sollen in diesen Häusern leben. Ergänzt wird das Ensemble durch einen Neubau der Tagesförderstätte und der Verwaltung.

Die Verwaltung ist aktuell zum Teil in einem dem Hauptgebäude vorgelagerten Bau untergebracht. „Nach dem Flohmarkt wird das Logopädie-Gebäude komplett geräumt. Dann zieht unsere Verwaltung dorthin um“, erläutert Braun. Ist der Umzug erfolgt, kann das vorgelagerte Gebäude am Haus Moosalb abgerissen werden. Der Plan sieht vor, dass die drei neuen Wohneinheiten rund um das bisherige Wohngebäude gebaut werden, das in einem der letzten Schritte dann abgerissen werden soll. Baulich befasst sich am Donnerstag der Gemeinderat Waldfischbach-Burgalben mit dem Projekt (19 Uhr). Das Planungsbüro BBP aus Kaiserslautern hat den Bebauungsplan Haus Moosalb erstellt, der als Satzung beschlossen werden soll. Wichtige Voraussetzung.

Flohmarkt und Osterbasar am Samstag

Positive Aussichten. Die haben Braun und das Team vom Haus Moosalb auch mit Blick auf den Markt-Samstag. Dass gutes Wetter gemeldet wird, sei umso erfreulicher. „Geplant haben wir so, dass es bei jedem Wetter Spaß macht vorbeizuschauen“, sagt Einrichtungsleiterin Tanita Klein, die gemeinsam mit dem Team den Tag vorbereitet hat.

Der flache Bau gegenüber dem Haus Moosalb kann corona-konform durchlaufen werden. Links rein, einmal durch alle Räume im Haus und dann wieder raus. Zwischendurch viel entdecken. Die Ware, die angeboten wird, reicht von Kleidung für Erwachsene über Kinder- und Baby-Bekleidung, umfasst Spielsachen, Haushaltswaren und vieles mehr. Bewusst hat man die zahlreichen Räume thematisch gestaltet. In einem Raum befindet sich Bekleidung für Erwachsene mit dazugehörigen Accessoires, in den weiteren Räumen finden sich Baby- und Kinder-Bekleidung, Sportbekleidung und Schuhe. Dazu kommen im Rahmen des Ostermarktes Produkte aus dem Café Goldstück in Pirmasens, einer Partner-Einrichtung.

Erlös soll Kindern im Ahrtal helfen

„Wir freuen uns, dass mal wieder etwas stattfinden kann“, sagen Braun und das Haus-Moosalb-Team. Die Veranstaltungen des Hauses ermöglichen es den Menschen auch zusammenzukommen, gemeinsam Spaß zu haben. Für Essen und Getränke wird gesorgt. Lichtblicke in schwierigeren Zeiten.

Für Lichtblicke soll auch der Erlös der Veranstaltung sorgen. Man helfe auch bei der Ukraine-Krise, wo es möglich ist Aber der Erlös dieser Veranstaltung soll Kindern im Ahrtal zugutekommen. Unterstützt wird an zwei Grundschulen im Ahrtal das Projekt MUS-E. Kinder werden im Rahmen des Projektes durch Kunst sensibilisiert, ihre Kreativität wird gefördert, ihr Selbstwertgefühl gesteigert. Gerade für Kinder, die so etwas Traumatisches wie die Flut und ihre Folgen erleben mussten, wichtig.

Info

Der Flohmarkt mit „Baby-Kind-Basar“ und Ostermarkt des Hauses Moosalb findet am Samstag, 12. März, 10 bis 16 Uhr im früheren Logopädie-Gebäude am Bahnhof (gegenüber Haus Moosalb) statt.