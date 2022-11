Um die Riedelberger Finanzen steht es nicht rosig. Trotzdem ist Bürgermeister Christian Schwarz ganz zufrieden. Im Dorf sind ein paar Investitionen geplant.

„Wir stehen schon ganz gut da“, sagte Schwarz nach der Ratssitzung am Donnerstagabend. Die Windräder blasen etwas Geld in die Dorfkasse, ausgeglichen ist der Haushalt dadurch aber nicht. Investiert werden soll in die Neugestaltung des Spielplatzes Luitpoldstraße. 10.000 Euro sind dafür in den Haushalt eingestellt. Zudem gibt es 2000 Euro, die beim Dorffest eingenommen wurden. Für die Sanierung treten laut Schwarz Eltern, Förderverein, Dorfjugend und Ortsgemeinde ein. Was in Eigenleistung erledigt werden kann, soll auch passieren. Das spart Geld. Auch die weitere Renovierung des Dorfgemeinschaftshauses steht an: Dafür wurden in den neuen Haushalt aber noch keine Mittel eingestellt.

Auf dem Friedhof werden der Grabaushub und das Verschließen der Gräber teurer. Für Urnengräber etwa erhöht sich die Gebühr von 370 auf 381 Euro. Schwarz sagt, die Gemeinde gebe lediglich die höheren Kosten der Grabaushub-Firma weiter.