Acht von zehn Gemeinden in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land setzen nun auf den Glasfaserausbau durch die Firma UGG. Zugestimmt hat zuletzt Trulben.

Einstimmig hat sich am Dienstagabend der Ortsgemeinderat am Ende für den eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau in Trulben durch das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) ausgesprochen.

Hilmar Mollo von der fiber to the people GmbH stellte für UGG die Einzelheiten vor. Bei einem Ausbau der Glasfaserkabel könnte innerhalb von 18 Monaten eine Verbesserung der Breitbandversorgung in der Gemeinde samt ihrer Ortsbezirke erreicht werden. Die Investoren der Firma UGG bestünden aus der Telefonica sowie der Allianz Versicherung. Seitens der UGG gibt es für Trulben bereits die ersten Grobplanungen. In der ersten Phase würden Hausanschlüsse hergestellt, bei denen bereits Providerverträge entsprechend Angebot vorliegen würden. Die anderen Hausanschlüsse würden vorbereitet, um etwa neun bis 18 Monate nach der ersten Bauphase angeschlossen zu werden.

Einheitlicher Ausbau in VG angestrebt

Der Rat stimmte einstimmig der Absichtserklärung für den Breitbandausbau durch die UGG zu. Der kostenfreie Ausbau mit Glasfaser bis in die Haushalte ist jedoch nur möglich, wenn der Landkreis Südwestpfalz zustimmt. Andernfalls wird der Rat erneut beraten und zu einer anderen Beschlussfassung kommen müssen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Genehmigung zur Unterzeichnung der Absichtserklärung einzuholen.

Verbandsbürgermeister Klaus Weber hatte dem Trulber Rat erklärt, dass unter den zehn Ortsbürgermeistern der VG Pirmasens-Land Einigkeit herrscht, dass innerhalb der VG ein einheitlicher und möglichst vollständiger Ausbau für alle Ortsgemeinden inklusive Annexen angestrebt wird. Mit der Trulber Entscheidung sei man auf einem guten Weg, in der kommenden Woche das erste Etappenziel zu erreichen. Nun hätten sich mit Trulben acht Ortsgemeinden für den Ausbau mit der Firma UGG ausgesprochen. Am Montag könnte die Ortsgemeinde Ruppertsweiler hinzu kommen, ehe es für Mollo am 29. September nochmals in den Ortsgemeinderat Kröppen geht. Dort begann im Frühjahr seine Vorstellungstour zum Ausbau des Glasfasernetzes durch die UGG. Auch dort deutete sich damals Zustimmung an.

Schon 24 Verträge abgesegnet

„An der Glasfaser führt kein Weg mehr vorbei“, stellte Klaus Weber fest. Im gesamten Landkreis Südwestpfalz seien inzwischen die Verträge von 24 Ortsgemeinden zum Ausbau der Glasfaserversorgung abgesegnet worden. Für Trulbens Nachbargemeinden Vinningen und Kröppen sei inzwischen auch der Adressenabgleich abgeschlossen worden. Zudem liege für Trulben seitens der Investorengruppe die Freigabe vor.