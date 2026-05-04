Seit kurzem steht vor dem Rathaus in Merzalben, rechts in einer Seitennische, ein Eisautomat. „Karolines Eis“ von der Eismanufaktur Krehbiel in Wartenberg-Rohrbach bietet dort handgemachtes Eis in Bechern an, darunter auch vegane Varianten. Der Automat ist mit 20 bis 30 Sorten an Eis, Joghurt und Sorbet gefüllt. Die Idee, einen Automaten aufzustellen, hatte die zweite Beigeordnete Kerstin Gütermann, die von solchen, gut angenommen Angeboten in Heltersberg und Hermersberg erfahren hatte. Sie knüpfte den Kontakt und fragte bei der Familie Krehbiel nach, ob Interesse an einem Automaten in Merzalben bestehe.

Ein Vertreter der Familie sei im September vor Ort gewesen, habe den möglichen Standort des Automaten geprüft und der Gemeindeführung das Konzept vorgestellt. Seit kurzem sei der Eisautomat einsatzbereit und werde bereits rege genutzt. Die Becher können rund um die Uhr gekauft werden. Die Gemeinde erhält Standmiete für den Automaten; die Stromkosten trägt das Unternehmen.