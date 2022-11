Die Gemeinde hat den nächsten Schritt zum Ausbau mit schnellem Internet gemacht. Nachdem Mathias Jüttner, ein Beauftragter des Unternehmens „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) in der vergangenen Sitzung sowohl das Unternehmen als auch den angedachten Ausbau mit Glasfaserkabel vorgestellt hat, fasste der Rat in der Sitzung am Montag einstimmig die Absichtserklärung, mitzumachen.

Zweck dieser Absichtserklärung ist es, eine vorläufige, nicht bindende Vereinbarung über die Bereitstellung von Glasfaseranschlüssen für die Bürger und Unternehmen der Gemeinde zusammenzufassen.

„Mittlerweile kooperieren im Landkreis 36 Gemeinden mit der UGG“, erklärte Ortsbürgermeister Peter Spitzer. Und er versicherte, dass die UGG eigenwirtschaftlich ausbaue, der Ausbau also nicht an Vertragsabschlüsse gebunden sei. Jeder Hausbesitzer entscheidet für sich, ob er einen Anschluss mit Glasfaser wünscht oder nicht und schließt den Vertrag mit dem Anbieter direkt ab.

10.000 Euro für die Erneuerung der Eingangstür

Der Auftrag zur Erneuerung der Eingangstür und des Windfangelements an der Schillerhalle soll beschränkt ausgeschrieben werden. „Jetzt schreiben wir aus und bezahlen einen teuren Preis“, sprach sich Peter Schmitt dafür aus, die Ausschreibung bis ins nächste Jahr aufzuschieben, um eventuell einen günstigeren Preis zu erhalten. Auf Vorschlag Spitzers prüft die Verwaltung, ob eine Ausschreibung erst im Februar erfolgen soll unter dem Gesichtspunkt, Kosten zu sparen. Fakt sei jedoch, dass die Erneuerung in Angriff genommen werden müsse. Der Rat beschloss die beschränkte Ausschreibung einstimmig. 10.000 Euro stehen dafür im Haushalt bereit.

Die Sanierung der Eichen-Eingangstür an der Leichenhalle übernimmt die Merzalber Schreinerei Klein. Der Rat hat sich nach Abwägen, ob während der Sanierungszeit eine provisorische Folie genügt oder ob eine Notholztür eingebaut wird, bei einer Gegenstimme für die kostengünstigere Variante der Folie ausgesprochen. Die Kosten belaufen sich auf rund 3000 Euro. Peter Schmitt merkte an, dass vor neun Jahren die Tür nicht fachgerecht verarbeitet worden ist und dies womöglich kausal für die jetzigen Schäden sein könnte.

Nächster Schritt zum Ausbau der Schulstraße

Entlang der Wander- und Spazierwege werden Hundekotstationen, sogenannte Dog-Stations, mit Kotbeuteln, aufgestellt. 1300 Euro stehen hierfür zur Verfügung. Sollte das Geld reichen, werden vier solcher Stationen gekauft, mindestens jedoch drei.

Hinsichtlich des geplanten Ausbaus der Schulstraße ist der nächste Schritt gemacht: Wie Spitzer berichtete, seien mit der Bewilligung von 75.000 Euro Zuschuss aus dem Investitionsstock des Landes die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen. „Wir können ausschreiben“, sagte er. Das Ergebnis der Ausschreibung und die folgende Submission wird für frühestens Februar 2023 erwartet.

Der Nikolausmarkt ist für 4. Dezember terminiert.