Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jetzt auch Dietrichingen: Dem Dorf gehen die Bauplätze aus, nun soll dringend ein Neubaugebiet her. Am Donnerstagabend (20 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus) soll der Gemeinderat laut Bürgermeisterin Ulrike Vogelgesang festlegen, wo es hinkommt: zwischen Ort und Friedhof oder oberhalb der Flurstraße. Zudem geht es um den Althornbacher Kindergarten.

Beide Flächen sind sich laut Vogelgesang relativ ähnlich, sowohl in den Gegebenheiten als auch in ihrer Größe von rund 0,8 Hektar. In einem ersten Schwung wären acht Bauplätze