Ein Jahr dauerte beim ASV Schwanheim der Umbau des in die Jahre gekommenen Sportheim-Untergeschosses, nun ist das Werk vollbracht. Und dabei waren etliche Mitglieder sehr fleißig.

„Bei den Abrissarbeiten haben sich 40 Fußballer abgewechselt und 600 Stunden Eigenleistung erbracht“, berichtet ASV-Vorsitzender Fritz Schwarzmüller stolz und fügt hinzu: „Inzwischen haben sich die freiwilligen Einsätze auf über 850 Stunden erhöht. Die Filzputz- und Malerarbeiten haben wir in eigener Regie erledigt.“ Außer den von der Firma Buchner aus Waldfischbach-Burgalben ausgeführten Estricharbeiten seien bei dem großen Projekt acht weitere Unternehmen aus der Verbandsgemeinde Hauenstein beteiligt gewesen. An diese Firmen seien, so Schwarzmüller, über 75.000 Euro ausbezahlt worden. Der Verein erhielt Zuschüsse von rund 53.000 Euro. Die Eigenleistungen seien mit 11.000 Euro angerechnet worden. Im 1966 erbauten Untergeschoss befinden sich Umkleideräume, Duschen und die Heizungsanlage.