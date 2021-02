Am Aschermittwoch, 17. Februar, bietet der Wallfahrtsort Maria Rosenberg das Aschenkreuz „to go“ an.

Am Morgen um 6.30 Uhr sowie am Nachmittag um 16.30 Uhr stehen Pfarrer Volker Sehy und Diakon Steffen Dully jeweils eine halbe Stunde im Wallfahrtshof von Maria Rosenberg. Dort werden sie allen, die es wünschen, die Asche in der Form eines Kreuzes auf den Kopf streuen, „selbstverständlich unter Wahrung aller Abstandsregeln“, wie Diakon Dully betont.

Das Aschenkreuz ist das Zeichen der Bereitschaft, in der 40-tägigen Fastenzeit das eigene Leben zu überprüfen und neu an der Botschaft Jesu Christi auszurichten. Es wird auch im Rahmen der Messfeier um 10 Uhr erteilt. Der Gottesdienst findet in der Wallfahrtskirche statt. Pfarrer Volker Sehy wird ihm vorstehen. Kay Hauck übernimmt die musikalische Gestaltung.