Drei Briefe gehen über den Posttresen. Nicola Riehle nimmt sie entgegen. „Alles Standardbriefe“, sagt sie, und ihr Kollege Christoph Littig greift zu den 85-Cent-Briefmarken, um diese jeweils als korrektes Porto auf die Briefe zu kleben. Während Littig das Porto abrechnet, nimmt Riehle schon mal ein Paket entgegen. Alltag in der Postfiliale in Waldfischbach-Burgalben. Die aber gar nicht so alltäglich ist. Das hat auch mit Nicola Riehle zu tun.

„Wir sind unglaublich stolz auf Frau Riehle“, sagt Ulli Braun, Geschäftsführer der AQA des ASB, strahlend. Die AQA ist die gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung,