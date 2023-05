Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Postfiliale am Bahnhof in Waldfischbach-Burgalben wird ab Montag, 1. August, nicht mehr von der Post selbst betrieben, sondern vom Arbeitersamariterbund (ASB). Am Samstag, 30. Juli, bleibt die Filiale wegen des Betreiberwechsels geschlossen.

Betreiberin ist die AQA der ASB mbH. Die AQA, die ihre Geschäftsstelle in Otterberg hat, ist die gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Arbeit des Arbeiter-Samariter-Bund mbH