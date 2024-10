In der Ortsgemeinde Merzalben soll künftig den Anliegen der älteren Generation noch mehr Beachtung geschenkt werden. Bei einem Treffen haben sich rund 30 Bürger bereit erklärt, sich gemeinsam mit dem Seniorenbeauftragten der Gemeinde, Jürgen Nußbaum, um die Senioren im Ort zu kümmern. Erstmals aktiv ist die Senioren-AG am Sonntag, 27. Oktober. Dort bietet sie einen Hol- und Bringdienst – Anmeldung erforderlich – beim Seniorennachmittag der Gemeinde an.

Bei dem jüngsten Treffen wurden Gruppen gebildet, die die ehrenamtlichen Angebote organisieren. Nußbaum zufolge sind die im November startenden Angebote für die Generation 60 plus bereits finanziert. Los geht’s am Dienstag, 5. November, ab 9.30 Uhr mit einem Seniorenfrühstück. Danach soll zweiwöchentlich – Beginn am 19. November – um 14.30 Uhr zu einem Kaffeekranz ins Pfarrheim eingeladen werden. Die Bewirtung ist kostenlos, Spenden sind willkommen.

Weitere Mitstreiter gesucht

Eine Gruppe hat sich unter dem Schwerpunkt „Wir gehen für Sie oder mit Ihnen einkaufen“ gebildet. Diese bietet einmal pro Woche Einkaufsfahrten nach Rodalben an. Anregungen und Hilfe beim Gestalten von Weihnachtsgestecken oder Adventskränzen bieten die Mitglieder einer weiteren Gruppe bei einem Bastelnachmittag an. Die benötigten Materialien werden Nußbaum zufolge gekauft und können gegen einen Unkostenbeitrag genutzt werden. Ein weiteres Angebot: „Zeit schenken“. Nußbaum zufolge werden Senioren zu Hause besucht, um Zeit mit ihnen zu verbringen.

Der Erste Beigeordnete Merzalbens, Rüdeger Eser, sagte die „umfängliche Unterstützung der Gemeinde“ zu. Nußbaum betont, dass sich weitere Mitwirkende melden könnten unter Telefon 0171 3623498 oder per E-Mail an seniorenbeauftragter@merzalben.de.