Lediglich ein Zehntel der geschätzten Kosten muss die Gemeinde Weselberg wohl für Arbeiten an der Regenüberlaufleitung am Ortsausgang zahlen. Das liegt wohl daran, dass die Planung überarbeitet wurde. Im Rat sorgte die extreme Schwankung dennoch für Diskussion.

Der Weselberger Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag die Auftragsvergabe für den Bau einer Überlaufleitung am Regenüberlaufbecken am Ortsausgang in