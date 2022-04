Nein, der Helmut-Kohl-Weg zwischen Eppenbrunn und Roppeviller soll nicht umbenannt werden. Er wird weder zum Der-Dicke-muss-Weg noch zum Bimbespfad umgetauft, es gibt auch keine Initiative, dies zu tun. Es handelte sich bei dem Text in unserer Freitagausgabe um einen Aprilscherz. Bei den Lesern, die sich per E-Mail an uns gewandt haben und den Erhalt des Namens unterstützten, bedanken wir uns für ihr Engagement und bitten um Nachsicht, dass sie damit einem Scherz aufgesessen sind.