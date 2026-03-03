Zwei Männer haben am Freitag in einer Apotheke in Thaleischweiler versucht, verschreibungspflichtige Medikamente mit gefälschten Rezepten zu erhalten. Laut Polizei bemerkte eine aufmerksame Apothekerin den Betrugsversuch und informierte die Behörden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Bereits am Vortag hatten die Täter in mehreren Apotheken im Landkreis Südwestpfalz versucht, mit gefälschten Rezepten hochpreisige Schlankheitsmittel zu bekommen. Die Polizei konnte die beiden Männer im Alter von 22 und 38 Jahren schließlich am Freitag gegen 15 Uhr in Thaleischweiler festnehmen, als sie erneut versuchten, ein Rezept einzulösen.

Nach Angaben der Polizei prüft die Kriminalpolizei derzeit, ob die Männer auch für weitere ähnliche Taten in Rheinland-Pfalz verantwortlich sind. Das Amtsgericht Zweibrücken hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die Verdächtigen wegen Fluchtgefahr erlassen.