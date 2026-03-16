E-Rezepte, genetische Analysen und Rund-um-die-Uhr-Service: Atef Mohamed hat sich einiges vorgenommen mit der Martinsplus-Apotheke. Sogar um Pakete will er sich kümmern.

Atef Mohamed hat im Januar die Martins-Apotheke in Martinshöhe übernommen und baut sie nun zur „Martinsplus Apotheke“ aus. Mit dieser will er eine Medikamentenversorgung rund um die Uhr anbieten. Der gebürtige Ägypter beabsichtigt auch, eine andere Versorgungslücke zu schließen: Seine Apotheke werde bald um einen Postshop erweitert, der Martinshöhe seit zwei Jahren fehlt.

Mohamed kam mit einem Fachkräftevisum nach Deutschland. Die Anerkennung seiner Approbation als Apotheker habe er innerhalb eines Jahres erreicht. Zwei Jahre später führt er nun seine eigene Apotheke. Sein Berufsleben brachte ihn über das saudi-arabische Riad, Pirmasens, Kusel und Altenglan nach Martinshöhe. Wobei der Familienvater nicht nur in öffentlichen Apotheken arbeitete: „In mehr als 20 Jahren Berufserfahrung war ich auch im pharmazeutischen Marketing, in der klinischen Forschung für Astra-Zeneca sowie in genetischen Laboren tätig.“ In Deutschland will Mohamed seinen vier Kindern eine bessere Ausbildung und ein besseres Leben ermöglichen. Die älteste Tochter, die mit 19 auf einen Studienplatz im Fach Medizin hofft, arbeitet in der Apotheke schon mit. Der älteste, 17-jährige Sohn steht vor dem Abitur an einer internationalen Schule. Die beiden Siebenjährigen sind Zwillinge.

Mohamed: Risiko auf dem Land geringer

Die Übernahme der Dorfapotheke sei eine Überzeugungsentscheidung gewesen. Nicht nur, weil ihm das wirtschaftliche Risiko einer Stadtapotheke höher erschien als das einer einzigen Apotheke im Ort. „Ich bin in einer ländlichen Region aufgewachsen und weiß, was es bedeutet, für notwendige Medikamente weite Wege zurücklegen zu müssen. Gerade in Notfällen kann jede Minute entscheidend sein.“ Deshalb will Mohamed vor seiner Apotheke ein modernes Abholsystem installieren: Patienten könnten ihre Medikamente dort täglich rund um die Uhr abholen. Eingereicht würden ihre Bestellungen digital über eine hauseigene App. Das System funktioniere in Verbindung mit dem E-Rezept, sodass kein Papierrezept erforderlich sei.

Auch außerhalb der Öffnungszeiten wolle er eine vollständige, schriftliche Beratung zu Arzneimitteln anbieten. Perspektivisch plane er zudem, Bestellungen auch außerhalb der regulären Zeiten innerhalb von ein bis zwei Stunden bereitzustellen; inklusive Kartenzahlung direkt am Abholsystem. Das sei aber von der nötigen Personalstruktur abhängig. Dabei will Mohamed bevorzugt auf Mitarbeiter aus der Region setzen. Denn: „Wer hier lebt, kennt die Bedürfnisse der Menschen am besten.“

Medikationsanalyse und Genetik

Im Service biete der 46-Jährige neu eine strukturierte Medikationsanalyse an. Sie prüfe Wechselwirkungen, Doppelverordnungen, Dosierungsprobleme sowie individuelle Risikofaktoren. Zusätzlich setzt Mohamed auf Genetik; mittels einer Speichelprobe. Mithilfe der Genetik könnten individuelle Unterschiede in der Arzneimittelverstoffwechselung analysiert werden. Dazu prüfe man die Verträglichkeit bestimmter Wirkstoffe und ernährungsbezogene genetische Besonderheiten. Auf diese Weise könne das wirksamste und verträglichste Medikament für den Patienten bestimmt werden. Dazu würden Therapieversuche verkürzt und Nebenwirkungsrisiken reduziert.