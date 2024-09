Blindes Vertrauen gegenüber den meisten seiner Mitarbeitern hatte ein Apothekenbesitzer an den Tag gelegt. Er war davon überzeugt, dass nur eine bestimmte Mitarbeiterin ihn bestohlen haben kann. Das Gericht sah es anders.

Die Staatsanwaltschaft legte einer ehemaligen angestellten Apothekerin im Landkreis Südwestpfalz zur Last, ihren Chef bestohlen zu haben. Zwischen Januar und Oktober 2023 soll die heute 53-Jährige verschiedene Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel und andere Waren im Wert von rund 3600 Euro über die Apotheke bestellt, mitgenommen und nicht bezahlt haben. Aus dem Bestand soll sie weitere Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel im Wert von rund 1000 Euro sowie knapp 540 Euro Bargeld genommen haben. Zudem soll sie knapp 200 Euro, die sie von Kunden für Waren erhalten haben soll, für sich behalten haben. Gegen einen Strafbefehl über 7200 Euro hatte die Frau Einspruch eingelegt, sodass die Sache am Montag vor der Pirmasenser Strafrichterin verhandelt wurde.

Die Angeklagte bestritt die vorgeworfenen Diebstähle. Es habe Mitarbeiter-Rechnungen (mit geringeren Preisen) gegeben für Arzneien und Waren, die Mitarbeiter für sich bestellt und mitgenommen hätten. Und die habe sie auch bezahlt, sagte sie. In der Apotheke habe es zwei Apotheker gegeben, den Inhaber und sie, erläuterte die 53-Jährige. Aber es habe keine zeitliche Überschneidung zwischen ihnen gegeben. Den Arbeitsablauf in der Apotheke und das dort benutzte Computer-Programm habe sie sich von anderen Mitarbeitern erklären lassen müssen, aber nicht ganz verstanden, klagte sie. Sie habe auch keinen eigenen Zugang zum Computer gehabt. Vielmehr habe „jeder unter jedem Namen bestellen können“. Jeder Mitarbeiter habe Bestellungen ins System, in einen Warenkorb, eingeben können. Diese seien dreimal am Tag an Großlieferanten abgesandt worden. Das sei aber nicht ihre Aufgabe gewesen.

Keine Inventur, kein fester Bestand, kein Überblick

Es habe auch keine Inventur gegeben, auch nicht zum Jahresende. Und keinen festen Bestand. Der Chef habe zudem Waren von einer zu anderen Apotheken – er hatte mehrere – verschoben. Es sei aus dem Programm nicht ersichtlich, wer was an welchen Kunden abgegeben habe. Als sie in der Apotheke angefangen habe, habe sie einen Stapel nicht bezahlter Kunden-Rechnungen vorgefunden. Ihr Eindruck sei gewesen: völliges Chaos.

Der 52-jährige Apothekeninhaber betonte als Zeuge immer wieder, die Angeklagte habe ihn beklaut, sie habe seine Abwesenheit ausgenutzt und Parallelgeschäfte gemacht. Sie habe das „professionell und systematisch gemacht“. Beweise blieb er aber schuldig. Im Gegenteil, denn er gab sogar Hinweise, dass es auch anders gewesen sein könnte. Aber das wollte er nicht sehen. Er habe sich auf das Computer-System verlassen, das auch automatisch nachbestellt habe. Auch eine andere Mitarbeiterin habe ihn bestohlen, gab er an. Die Mitarbeiter könnten nur unter einem Namens-Kürzel bestellen. „Das kann jeder machen, tut es aber nicht“, glaubte er nicht an die Möglichkeit, dass ein Mitarbeiter unter dem Kürzel eines anderen bestellen könne. Auf die Frage, wie er bei Produkten aus dem offenen Ladenbereich sicher sein könne, dass die Angeklagte sie genommen und nicht jemand anderes sie gestohlen hätte, meinte er: „Ich arbeite seit Jahren mit den Mitarbeitern zusammen und die sind treu“. Wie zu hören war, hatte der Apotheken-Inhaber vor dem Arbeitsgericht gegen die 53-Jährige auf Schadenersatz geklagt, aber verloren. Er habe Berufung eingelegt, teilte er mit.

Arbeitsrechtlich geht die Sache also weiter. Das Strafverfahren hingegen ist beendet. Die Strafrichterin stellte es mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und der Angeklagten ein. Die Verfahrens- und Anwaltskosten wurden der Staatskasse auferlegt.