„Kuck mal, die Schlange ist weg.“ Damit waren keine Kriechtiere gemeint, sondern die Schlangen an den Ständen der Nünschweilerer Vereine, die an Pfingstmontag die Gäste des Bauern- und Gärtnermarktes in Nünschweiler mit Essen und Getränken versorgten. Kurz nach 13 Uhr hatte sich die Wiese zwischen Mehrzweck- und Sängerhalle so gut gefüllt, dass noch weitere Bierzeltgarnituren aufgestellt werden mussten, um den Gästen Sitzgelegenheiten zu bieten.

Bei bestem Wetter erwies sich der Markt am Pfingstmontag wieder als Anziehungspunkt für Gäste aus der Region, aber auch aus dem Saarland und Frankreich, wie die zahlreichen ortsfremden Kennzeichen verrieten. Kurz vor Marktbeginn „ist die Teilnehmerzahl sogar noch auf 39 geklettert“, freute sich Bürgermeister Jürgen Beil nicht nur über den riesigen Gästezuspruch, sondern auch über das stetig wachsende Interesse auf Anbieterseite. Gewürze, Salami, Wildspezialitäten, Handwerkskunst, selbst gebrautes Bier, Honig, Käse und vieles mehr boten die Händler an, die teils seit Jahren in Nünschweiler dabei sind und sich in dieser Zeit auch Stammkunden erworben haben.

Viele Gäste verließen mit gefüllten Taschen den Markt und machten Platz für die Besucher, die nach 13 Uhr in Richtung Marktplatz strömten. Zufrieden schaute auch Nünschweilers Altbürgermeister Horst Wonka auf das Markttreiben. Unter seiner Ägide war der Bauern- und Gärtnermarkt in Nünschweiler ins Leben gerufen worden und hat sich seither in vielen Terminkalendern einen festen Platz gesichert.