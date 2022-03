Die Nerven liegen fast blank bei den Anliegern auf dem Staffelhof in Petersberg. Seit Monaten rollt der Verkehr, der normalerweise auf der vierspurigen B10 fährt, durch die Industriestraße in Petersberg. Die ist schon wieder kaputt und absolut nicht als Dauer-Ausweichstraße für die Fernstraße geeignet.

Bei einem Vor-Ort-Termin mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM), der Polizei, Vertretern der Orts- und Verbandsgemeinde wurde als erste Sofortmaßnahme Tempo 30 in der Industriestraße angeordnet. Die 30er-Schilder sind in der Straße nicht zu übersehen. Um für die gefahrene Geschwindigkeit zu sensibilisieren, sind Messgeräte zudem aufgehängt, die die gefahrene Geschwindigkeit anzeigen. Doch die blinken meist rot, weil zu schnell gefahren wird.

Seit Jahren wird die Industriestraße, die vom Staffelhof vorbei an verschiedenen Wohnhäusern und Gewerbebetrieben in Richtung Petersberg führt, für Umleitungsverkehr von der B10 genutzt. Während der Tunnelsanierung immer wieder, wenn bestimmte Wartungsarbeiten notwendig sind – und aktuell bereits seit Anfang November, weil die Fahrbahn saniert wird. Diese Baumaßnahme sollte bis Ende 2021 abgeschlossen sein, hat sich aber verzögert. Jetzt ist Ende April als Ausbau-Ende anvisiert. Und die Wut in Petersberg ist groß.

Straße nicht für Schwerlastverkehr ausgelegt

Das wurde am Donnerstag auch im Gemeinderat deutlich. Man werde beantragen, dass diese Straße wieder zur Kreisstraße hochgestuft wird, herrschte weitgehend Einigkeit im Rat. Die Straße war einst eine Kreisstraße (K15), wurde dann – nicht ganz freiwillig aus Ortsgemeindesicht – zur Ortsstraße herabgestuft. „Es kann nicht sein, dass die Straße ständig kaputt gefahren wird, weil der ganze Schwerlastverkehr darüber rollt, und die Petersberger Bürger müssen das über wiederkehrende Beiträge finanzieren“, kritisierte Stefan Mayer (CDU).

Die Straße sei überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass hier ständig große Lastwagen aneinander vorbeirollen und das mit Tempo 50 und mehr, ergänzte Achim Schlachter (FWG). Tempo 30 als ad-hoc-Maßnahme – der Vor-Ort-Termin war am Montag – sei eine kleine Hilfe, aber keine Dauerlösung. Die Straße sei total kaputt gefahren, und aktuell wären die Petersberger für die Sanierung zuständig. „Das kann nicht sein“, war sich der Rat einig.

Planung „nicht gut“

Vor Jahren habe der LBM mal eine neue Decke aufgezogen, nachdem die Straße zuvor als Umleitungsstrecke auch stark strapaziert wurde, aber davon sei nichts mehr übrig. Die Baumaßnahme sei völlig falsch geplant, sagte Mayer. An jeder deutschen Schnellstraße „machen sie die Leitplanken auf, legen den Verkehr immer auf eine Seite. Nur hier wird die gesamte Straße gesperrt“, monierte er. Und was noch viel schlimmer sei, „dann machen sie auch gleich noch die Anschlussstellen zu, damit gar nichts mehr geht“.

Die Planung sei nicht gut gewesen, bestätigte auch Gerhard Müller von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde. Man hätte die Arbeiten niemals vor dem Winter beginnen dürfen. Die Temperaturen seien so, dass Asphaltarbeiten nicht möglich seien. Dabei habe es noch nicht mal einen Winter gegeben, ärgerte sich Mayer.

Forderung: Kreis soll Straße zurücknehmen

Für Müller steht fest, dass es nicht Sache der Gemeinde sein kann, die Straße zu sanieren, nachdem sie als Umleitungsstrecke so in Mitleidenschaft gezogen wurde. Für viele Ratsmitglieder würde es aber auch nicht reichen, wenn der LBM sie saniert. Denn die nächste Umleitung lasse sicher nicht lange auf sich warten. Deshalb müsse der Kreis die Straße zurücknehmen. „Wir werden das mal beantragen“, kündigte Alexander Raquet (FWG) an. Erhalte man die Antwort, dass das nicht gehe, weil es eine Ortsstraße sei, „werden wir sie als Ortsstraße gestalten. So, dass sie als Umleitungsstrecke nicht mehr taugt“, lautete die Stimmung im Rat.