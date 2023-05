Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Hauptstraße von Rieschweiler wird gerast. Das sagen zumindest die Anwohner. Sie könnten kaum mehr durchschlafen, weil nachts Lastwagen an ihren Häusern vorbeibrausen. Auch am Tag habe der Verkehr zugenommen – auch, weil derzeit viel Verkehr von und nach Maßweiler durch den Ort rollt. Bürgermeister Peter Roschy kennt das Problem, ebenso die Verwaltung, die die Stelle regelmäßig an die Polizei meldet, die auch schon geblitzt hat.

„Es ist furchtbar“, sagt Timo Reyes, der in der Hauptstraße, im sogenannten „Hinnereck“ wohnt. Ab der Abfahrt hoch in die Mittelbergstraße treten