Die Kreisverwaltung Südwestpfalz weist darauf hin, dass die Anruf-Sammel-Taxis (AST) ab August wieder nach dem regulären Fahrplan unterwegs sind. Die Nachtschwärmerfahrten freitags und samstags nach 20 Uhr finden somit wieder statt. In den Abend- und Nachtstunden am Freitag und Samstag werden aus den Ortsgemeinden des Landkreises ausgewählte Ziele angefahren. Die Hinfahrt startet gegen 20 Uhr, jeweils zwei Rückfahrten gegen Mitternacht und um 2 Uhr bringen Nachtschwärmer wieder zurück. Gegen einen Komfortzuschlag werden Fahrgäste bei den Nachtschwärmer-Fahrten direkt an ihrer Haustür abgeholt und wieder abgesetzt. Auch im Nachtschwärmer-Verkehr gilt das Prinzip des festen Fahrplans und die generelle Vorgabe, dass der Fahrtwunsch spätestens 60 Minuten vor Fahrtbeginn beim ausführenden Taxiunternehmen angemeldet werden muss. Dabei gelten die allgemeinen Tarife des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar. Die allgemeine Maskenpflicht gilt auch im AST-Verkehr. Informationen zum AST-Verkehr im Landkreis gibt es bei der Kreisverwaltung unter Telefon 06331/809-243.