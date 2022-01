Die Anmeldung von Schülern der 4. Klassen in weiterführenden Schulen im Landkreis beginnt Ende Januar. Eltern sollten sich auf der Homepage der jeweiligen Schule über pandemiebedingte Besonderheiten informieren. Alle Schülerinnen und Schüler, die mit Erfolg die 4. Klasse einer Grundschule besucht haben, werden in die 5. Klasse einer weiterführenden Schule aufgenommen. Nach Ausgabe der Halbjahreszeugnisse Ende Januar finden im Februar die Anmeldetermine für die weiterführenden Schulen im Landkreis Südwestpfalz für das Schuljahr 2022/2023 statt. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass vorab ein Termin mit der Schule vereinbart werden muss. Und bei der Wahrnehmung eines Anmeldetermins in den Schulen müssten die geltenden Pandemiebestimmungen beachtet werden. Derzeit gilt die 3-G-Regel; zudem besteht im gesamten Schulgebäude Maskenpflicht.

Die Schulabteilung empfiehlt, sich vor der Anmeldung des Kindes auf der Homepage der Schule über pandemiebedingte Besonderheiten und Schutzbestimmungen im Hinblick auf die aktuelle Pandemielage zu informieren. Bei der Anmeldung muss an allen Schulen das aktuelle Halbjahreszeugnis 2021/22 vorgelegt werden. Das gilt auch für den Nachweis zum Masernschutz, der mit dem Impfpass, einer ärztlichen Bescheinigung über zwei Masernimpfungen oder die von einem Labor nachgewiesene Immunität gegen Masern belegt werden muss. Weitere benötigten Unterlagen sind bei den jeweiligen Schulen aufgeführt. Abgesehen von den Realschulen ist an den weiterführenden Schulen des Landkreises auch eine Anmeldung für die Jahrgangsstufe 11 (Oberstufe) möglich.