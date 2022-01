IGS Thaleischweiler-Fröschen, 06334 92230, www.igstf.de: Samstag, 29. Januar, von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie Montag, 31. Januar, bis Mittwoch, 2. Februar, jeweils von 8 bis 15.30 Uhr. Die Eltern können ab Donnerstag, 13. Januar, auf der Homepage der Schule ein Zeitfenster buchen. Falls vorab ausgedruckte Formulare bereits ausgefüllt wurden und keine Fragen offen sind, kann ein Expresstermin gewählt werden.

Für die 11. Jahrgangsstufe: Samstag, 29. Januar, von 8.30 bis 12.30 Uhr im Neubau, Raum 241, sowie von Montag, 31. Januar, bis Freitag, 18. Februar, von 8 bis 15.30 Uhr im Sekretariat. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

IGS Waldfischbach-Burgalben (Daniel-Theysohn-IGS) 06333 92020, www.igs-waldfischbach-burgalben.de: Samstag, 29. Januar, von 10 bis 13 Uhr; Montag, 31.Januar, von 9 bis 18 Uhr sowie Dienstag, 1. Februar, und Mittwoch, 2. Februar, 9 bis 15 Uhr. Für die 11. Jahrgangsstufe: Samstag, 29. Januar, von 10 bis 13 Uhr, Montag, 31. Januar, von 9 bis 18 Uhr sowie Dienstag, 1. Februar, und Mittwoch, 2. Februar, jeweils von 9 bis 15 Uhr. Eine Anmeldung danach ist nach telefonischer Terminvereinbarung über das Sekretariat möglich.

Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium Dahn, 06391 914100, www.owg-dahn.de: Mittwoch, 2. Februar, von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Donnerstag, 3.Februar, 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr sowie Freitag, 4. Februar, von 8.30 bis 12.30 Uhr. Um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten. Wenn das Ausfüllen der Formulare ohne Rückfragen möglich ist, können Anmeldungen auch direkt an die Schule geschickt werden. Anschrift: Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium, Schlossstraße 19, 66994 Dahn. Ein Hausbriefkasten ist vorhanden.

Realschule plus Dahn, 06391 914100, www.realschule-plus-dahn.de: Mittwoch, 2. Februar, 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Donnerstag, 3. Februar, von 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr, Freitag, 4. Februar, von 8 bis 12.30 Uhr. Um Terminvereinbarung wird gebeten.

Fachoberschule: Anmeldungen sind bis zum 28. Februar über das Sekretariat möglich.

Realschule plus Hauenstein, 06392 9232610, www.rs-plus-hauenstein.de: Montag, 31. Januar, bis Donnerstag, 3. Februar, 9 bis 16 Uhr, Freitag, 4. Februar, 9 bis 13 Uhr, und Samstag, 5. Februar, von 10 bis 12 Uhr. Um eine telefonische Terminvereinbarung über das Sekretariat wird gebeten.

Realschule plus Rodalben, 06331 23340, www.realschuleplus-rodalben.de: Montag, 31. Januar, bis Donnerstag, 3. Februar, und Montag, 7. Februar, bis Donnerstag, 10. Februar, 8 bis 15.30 Uhr, Freitag, 4. Februar, und Freitag, 11. Februar, 8 bis 12 Uhr, sowie Samstag, 5. Februar, 8 bis 12 Uhr. Darüber hinaus können telefonisch oder per E-Mail an sekretariat@rsplus-rodalben.de Termine vereinbart werden.

Grund- und Realschule plus Vinningen (Konrad-Adenauer-Schule), 06335 7612, www.schule-vinningen.de: Montag, 31. Januar, bis Freitag, 4. März, 7.30 bis 12.30 Uhr sowie Samstag, 12. Februar, von 9 bis 12.30 Uhr im Sekretariat.

Berufsbildende Schule Rodalben, 06331 258525, www.bbs-rodalben.de: Anmeldungen sind ab sofort montags bis donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr über das Sekretariat möglich.

IGS Contwig, 06332 996077, www.igscontwig.de: Samstag, 29. Januar, von 9 bis 13 Uhr sowie Montag, 31. Januar, bis Donnerstag, 3. Februar, 8 bis 15 Uhr. Terminvereinbarungen sind ab sofort telefonisch über das Sekretariat möglich.