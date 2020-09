Angehörige von Menschen mit einer Demenzerkrankung können sich wieder austauschen. Der nächste Angehörigen-Stammtisch findet am Montag, 28. September, um 15 Uhr in der Tagesstätte für Senioren in Dahn, Schillerstraße 17a, statt.

Wie das Pfalzklinikum mitteilt, findet die Gruppe unter coronabedingten Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen statt, die dem im Pfalzklinikum angewandten Hygienekonzept und einer Empfehlung zum Treffen von Selbsthilfegruppen entsprechen. Zwischen den Teilnehmern gilt ein Mindestabstand von 1,50 Metern, ein Mund-Nasen-Schutz ist im gesamten Gebäude zu tragen. Daten von Teilnehmenden werden zu Beginn der Veranstaltung erfasst und für vier Wochen aufbewahrt. Der Raum, in dem die Gruppe stattfindet, kann ausreichend belüftet werden. Personen, die sich nicht wohl fühlen, sollten der Gruppe aber unbedingt fernbleiben und einen Arzt aufsuchen.

Die Möglichkeit des Austausches unter Angehörigen bietet der Stammtisch in Dahn jeden vierten Montag im Monat von 15 bis 17 Uhr; er findet statt in Zusammenarbeit mit der Alzheimer-Gesellschaft und dem Pflegestützpunkt Dahn. Der Stammtisch ist kostenlos. Interessierte werden gebeten, sich vorab im Sekretariat der Tagesstätten anzumelden. Der nächste Termin ist am Oktober. Info und Anmeldung bei Wolfgang Willms, Telefon 06349/900-4510, www.pfalzklinikum.de/seniorentagesstaetten.