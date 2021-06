Beim Blutspendetermin Anfang Juni hat das Rote Kreuz (DRK) Contwig auch Blutspender geehrt.

Andrea Müller und Thomas Freyer wurden für jeweils 25 Blutspenden geehrt. Bereitschaftsleiterin Stefanie Kau überreichte beiden eine Urkunde, eine Anstecknadel und ein Präsent.

Für jeweils zehn Blutspenden wurden Marianne Semar, Michelle Mutter und Helmut Bantz geehrt. Laut Rotem Kreuz spendeten an diesem Abend in den Räumen der Gesamtschule zahlreiche Bürger Blut und ließen sich auch von der Stefan-Morsch-Stiftung typisieren, so dass sie auch für eine Stammzellen-Spende zur Verfügung stehen können.

Die Blutspendebeauftragte Rita Clemens freute sich, dass viele Bürger vorher ihr Kommen angekündigt hatten, so dass es nur zu kurzen Wartezeiten kam, wie das DRK mitteilte. Der nächste Blutspendetermin in Contwig ist für den 2. September vorgesehen.