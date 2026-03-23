Das elsässische Weißenburg bekommt einen neuen Bürgermeister. Im dritten Anlauf hat es der 70-jährige André Krieger mit 36 Prozent der Stimmen zum Sieg geschafft. In der Stichwahl waren vier Kandidaten zur Wahl gestanden.

Die im ersten Wahlgang führende Bürgermeisterin Sandra Fischer-Junck kam auf 32 Prozent. Der Kandidat des rechtsextremen Rassemblement National (RN), Jean-François Delanque, kam auf 19 Prozent und der frühere Bürgermeister Christian Gliech auf acht Prozent.

Im Weißenburger Stadtrat hat der Gewinner nach dem französischen Wahlrecht sofort 50 Prozent aller Sitze und die restlichen 50 Prozent werden auf die vier Listen prozentual verteilt. Danach kommt die Liste Kriegers auf 20 Sitze. Fischer-Juncks Liste erhält fünf Sitze. Der RN-Kandidat kommt auf drei Sitze und Gliech sitzt als einziger Vertreter seiner Liste im Stadtrat von Weißenburg, der 29 Sitze hat. Der neue Bürgermeister hatte es vor seinem gestrigen Sieg schon zweimal versucht: 2014 und 2020 war er noch gescheitert. Im Beruf war Krieger als Buchhalter tätig.