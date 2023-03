In Mauschbach haben am Samstag 38 Freiwillige rund um den Ort Abfall eingesammelt. Später wurden dann noch drei Bäume gepflanzt.

Die Helfer bargen Treibgut aus der Büffelweide und den Wiesen, fischten Reifen aus dem Bach und lasen über 60 Flaschen auf. Folien und Essensverpackungen waren dabei, zudem 20 volle Hundekotbeutel.

Nach der Müllsammlung trafen sich etliche Mauschbacher an der Grillhütte zu einem Obstbaum-Schnittkurs. Dort wurde für drei Kinder, die im Jahr 2022 in Mauschbach geboren wurden, je ein Baum gepflanzt. Die Eltern von Luisa Löthscher, Ella Jost und Frida Marlene Burgey setzten einen Birnbaum, eine Kirsche und einen Pflaumenbaum. Seit 2007 stiftet die Gemeinde für jedes Mauschbacher Neugeborene einen Obstbaum. So sind inzwischen 42 Bäume verschiedenster Sorten rund um die Grillhütte zusammengekommen, sagt Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben. „Die Gemeinde bezahlt den Baum und das Namensschild, die Eltern kümmern sich dann um die Pflege der Bäume“, so Krippleben. Da die Pflege zuletzt oft zu kurz kam, habe man dieses Jahr einen Schnittkurs angeboten. An diesem nahmen etwa zehn Elternpaare teil.