Der Dietrichinger Gemeinderat will am Mittwoch darüber beraten, ob der Plan zur Althornbacher Kindergarten-Erweiterung nicht abgespeckt werden kann. Da die Dietrichinger Kinder in Althornbach in den Kindergarten gehen, muss sich die Gemeinde an den Kosten beteiligen.

Als sehr großzügig bezeichnet Dietrichingens Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang den Plan. Der Gemeinderat Dietrichingen wird ihn in seiner heutigen Sitzung näher unter die Lupe nehmen und diskutieren, ob der Umbau nicht eine Nummer kleiner möglich ist. Denn der geplante Anbau und der Umbau des Kindergartens werden nach aktuellem Plan etwas über eine Million Euro kosten.

Vogelgesang sieht die Möglichkeit, den Turnraum der Grundschule, die direkt neben dem Kindergartengebäude liegt, ebenfalls für die Kindertagesstätte zu nutzen, so dass ein Anbau kleiner ausfallen könnte. „Als die Grundschule noch dort ansässig war, haben sich die Kindergartenkinder und die Schulkinder die Turnhalle schon geteilt“, so Vogelgesang.

Schutz vor Überschwemmungen nach starkem Regen soll ein Hochwasserschutzkonzept bieten. Welche Möglichkeiten es für Dietrichingen gibt, wird anhand von verschiedenen Angeboten im Rat vorgestellt. Dabei gehe es nicht um das Wasser, das auf den Wiesen stehenbleibet, versichert Vogelgesang. „Es geht um die Frage, wo das Wasser runterkommt.“ Am ehesten könne die Situation dann in Neubaugebieten brenzlig werden, meint die Ortschefin.