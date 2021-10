Der Plan, dass Althornbach die Trägerschaft des Kindergartens von der Kirche übernimmt, wenn der neue Anbau steht, ist nicht vom Tisch. Im Gegenteil: Laut Bürgermeister Bernd Kipp ist die Idee noch gefestigter als vor einigen Monaten.

Kipp stimmt Verbandsbürgermeister Björn Bernhard zu, der vorschlägt, dass die Verbandsgemeinde die Trägerschaft aller weltlichen Kindergärten im Zweibrücker Land übernimmt.

„Man könnte streiten, warum wir nach Althornbach kommen“, sagte Verbandsbürgermeister Björn Bernhard in der Ratssitzung am Dienstagabend. Grund: Noch ist der Kindergarten in kirchlicher Hand, allerdings ist es unklar, wie es mit der Trägerschaft weitergeht. Schon vor einigen Monaten äußerte der Gemeinderat die Idee, die Trägerschaft von der Kirche zu übernehmen, wenn der neue Anbau steht. Dieser Moment könnte laut Kipp bereits Ende kommenden Jahres kommen. Bis Ende Oktober soll die Baugenehmigung für den Anbau kommen. Kipp hat vor, noch in diesem Jahr mit der Arbeit zu beginnen. „Wenn das Wetter im Winter mitspielt, könnte der Anbau schon zum kommenden Kindergartenjahr fertig sein“, hofft Kipp.

Bernhard möchte, dass die Verbandsgemeinde die Trägerschaft aller staatlichen Kindergärten im Zweibrücker Land übernimmt. Hintergrund ist das neue Kindergartengesetz, das seit dem 1. Juni gilt. Es schreibt vor allem einen festen Personalschlüssel vor, exakt auf die vorhandenen Kinder im Kindergarten berechnet. Problem: Folgt einem starken Jahrgang ein schwacher, ist zu viel Personal im Kindergarten, das Land zahlt dafür nicht. Der Gemeinde bleibt also nichts übrig, als Personal zu entlassen, nur befristete Verträge anzubieten oder das Mehrpersonal aus dem eigenen Gemeindesäckel zu bezahlen.

Bernhard schlägt vor, das Personal bei der Verbandsgemeinde anzustellen. Zusätzlich zum Stammpersonal sollen etwa fünf Springer hinzukommen. Sie sollen das feste Personal in den Einrichtungen unterstützen, wenn es Not tut – etwa bei Krankheit oder Urlaub außerhalb der Schließzeiten.

Zudem steht die Idee im Raum, dass die Verbandsgemeinde in drei bis fünf Jahren auch die Gebäude übernimmt. Hier gibt es jedoch noch Gesprächsbedarf. Kipp zu Bernhards Vorschlag: „Das ist etwas, wo man auf jeden Fall mitgehen kann.“

Zudem änderte der Rat den Bebauungsplan im Althornbacher „langen Feld" - dort, wo der Kindergartenanbau entstehen soll. Das bislang vorhandene Baufeld war nicht groß genug. Der alte Plan stammte laut Kipp noch aus den frühen 1970er Jahren.